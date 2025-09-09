De verdad que lo del Junior no es serio. Mientras he visto en las ruedas de prensa al DT Alfredo Arias, molesto, cariacontecido, después de los juegos frente a Millonarios, Huila, Atlético y Unión Magdalena, he escuchado repetidamente, de parte de los jugadores que lo acompañaron, palabras repetidas, manidas, de cajón, estereotipadas, de esas que, de repetirlas tanto, ya son huecas, no tienen eco, ni transcendencia, en quienes las escuchamos.

Apretar los dientes, esta camiseta se respeta, hacemos en la cancha todo diferente a lo que el profe nos dice, hay que cerrar la boca y trabajar callado, hay que aceptar las críticas, tenemos que mostrar otra cara, esto es todos cuando ganamos o perdemos, presentación vergonzosa, nos dan todo y nosotros salimos con nada, lo que digamos va a sonar a excusas, el rival no pasó por encima, ser autocríticos, debemos cuidarnos entre todos, hay que seguir trabajando para revertir la situación y esa de siempre: que mañana volverá a salir el sol.

Sí, que tan de raro hay en eso si el sol sale todos los días, y los niños van a la escuela, y los padres a trabajar, y se desayuna, almuerza y cena, y también sale la luna.

Y a pesar que el sol sale a diario el Junior ha jugado cuatro partidos de vergüenza, y ya no es tan fuerte, y en la noche del domingo, con el triunfo provisional de Medellín sobre Nacional, ya no era líder, y le están haciendo muchos goles, inauditos unos, merecidos otros, porque se marca muy mal, en fin.

Es el mismo técnico, es la misma idea, todos quieren ser titulares, si no lo son arrugan la cara, todos han jugado, pero después de ser líderes, invictos, fuertes, hacedores de goles, brillantes en su andar, comenzaron a ver a los otros equipos por encima del hombro y ahí comenzaron los dolores. Luego la solución no es hablar paja.

¿Ven ustedes, los jugadores, los partidos en repetición? Y si los ven que sienten ¿felicidad o vergüenza o les importa un carajo? ¿Dónde se han mostrado más últimamente, en la cancha o en las redes sociales haciendo alarde de vanidad?

Y no jodan más con eso que el sol sale todos los días, como “copérnicos” del tercer mundo, que desde que perdieron goleados con Unión el astro rey no ha vuelto a salir tapado por las nubes de lluvia…