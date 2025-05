Nadie duda que para construir grandes obras se requiere de grandes inversiones, y no es menos cierto que para mejorar una ciudad se necesitan, además de grandes obras, muchas obras medianas y pequeñas que complementan a las anteriores. Pero no es solo con plata del Estado con lo que se logran financiar cientos de detalles que son por lo que se destacan más unas ciudades que otras, y en anteriores columnas he procurado incentivar al Distrito para que apoye propuestas en las que lo más que se requiere es compromiso y capacidad de gestión, motivando a la empresa privada y a ciudadanos con capacidad de aportarle a su ciudad, que es la nuestra. Tengo la certeza que con el apoyo institucional de la alcaldía y de los Secretarios de Despacho con responsabilidad en los campos de los proyectos propuestos, durante el resto del período de Alex Char podríamos lograr unos cambios muy positivos para la ciudad, su imagen y percepción ante barranquilleros y visitantes.

El proyecto para iluminar bellas fachadas de decenas de casas y edificaciones patrimoniales por cuenta de empresas que las ocupan, procurando totalizar unas 50 fachadas con diseños lumínicos de alto impacto, coordinando para que todas se enciendan de manera simultánea de 6:30 de la tarde hasta las 12 de la noche, y diseñar un tour llamado “La Ruta del Patrimonio Iluminado”, cambiaría muy positivamente nuestra visión del patrimonio arquitectónico de la ciudad y se convertiría en un atractivo turístico importante.

Otro proyecto es con el que se busca dotar decenas de parques, bulevares, plazas y frentes de edificios de empresas, con modernas esculturas urbanas de diferentes materiales, colores y dimensiones, organizando el Distrito concursos y financiando las maquetas a escultores locales y a estudiantes de Bellas Artes y de la Escuela Distrital de Arte, EDA, acompañado con una bien diseñada gestión ante la empresa privada para que en la medida de sus posibilidades patrocinen esculturas, destacando con una placa el nombre de la obra, el del artista, el de la empresa patrocinadora y la fecha, con una iluminación que las destaque en las noches.

Importante también es adelantar una convincente gestión ante empresarios de buses urbanos para que estos financien señales de Parada de Bus destacando el nombre de cada empresa, le exijan a sus conductores parar solo en estas, y que el Distrito a través de “Puerta de Oro” diseñe un proyecto autofinanciable para dotar la mayor cantidad de Paradas con bancas públicas con publicidad de costo popular accesible a pequeñas empresas localizadas cerca de esas bancas, ojalá con una caneca de aseo, mejor aún, protegida la banca por algún árbol, y si no afecta el sector, un atractivo puesto de venta de galletas, agua, etc. ¡Todo lo anterior sí es posible!

@nicorenowitzky