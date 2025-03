El Registro Especial de Prestadores de Servicio de Salud -REPS- es el sistema donde los prestadores de servicios registran las capacidades y servicios habilitados para atender a la población en el sistema de salud colombiano. Los datos que se tienen del último año no son buenos, se informa que 955 IPS y 4.490 servicios fueron cerrados. Son múltiples las causas, pero quizá la más importante es el poco valor que le fue asignado al sistema para pagar la Unidad de Pago por Capitación -UPC- que compensaría el costo de los servicios que se presta. Un hospital universitario, por ejemplo, cerró los servicios de Gineco-Obstetricia pues el precio no cubre lo que cuesta esta atención. Se extiende el perjuicio a pacientes y futuras madres, el impacto sobre el recurso humano (trabajadores y médicos) especialmente se profundiza y aumenta la crisis social que estamos viviendo.

El punto primario son los recursos financieros. Son insuficientes, no alcanzan y no cubren las deudas que se tienen con el sistema. Nadie sabe con exactitud cuánto se debe, cada integrante del sector sabe de un precio y no hay un valor homogéneo que unifique este problema. Hablamos de futuro, la UPC incompletamente paga cerrará más servicios. Se dilatan las sentencias de la Corte y no se sigue el concurso de las mesas técnicas para que con pericia se estime el valor que consideramos justo. Pensaban los expertos que el incremento sería del 16.9 % y la decisión del gobierno fue aumentar 5.3%

Mientras tanto la plática viene de los recursos propios del paciente. De cada 100 pesos que le entran al sistema se gastan 109.Sobregiro permanente. Causas como aumento de la demanda, cambio en el perfil epidemiologia -la gente se enferma más-, la inflación en salud y por supuesto la corrupción en el sistema. Colombia fue referente en gasto de bolsillo en la región:15%, uno de los más bajos. ¿Que pasara en 2025? Si las compañías de seguros anunciaron un incremento del 23%, nadie sabe qué pasará en estos meses.

Aquellos con enfermedades crónicas o huérfanas en su desespero acuden a urgencias. Esta congestionada, tiene atrasos en pagos y a sus médicos. A su personal complementario no les ha cancelados o los ha despedido. La solución dura: comemos o nos atiendan. El cuchillo de la injusticia social sobre el corazón. Hoy la Corte se pronuncia y da 48 horas para pagar los reajustes de los presupuestos máximos del 2022.Además, cancelar los reconocidos para el segundo semestre del 2024.

Los medicamentos monitorizados son 195.Muchos de ellos hoy escasos o desabastecidos. Entre estos está la insulina, básica e insustituible, para 1.8 millones de diabéticos. Es de alto costo y no es posible reemplazarlo. Se aumentará en urgencias el coma diabético, los costos se incrementarán con su atención y el paciente quizá las dos primeras veces sobrevive. ¿Qué pasará en el futuro próximo?

Duerme profundo la Ley Estatutaria de Salud del 2015, su implementación hubiese evitado esta absurda reforma. El Consejo Nacional de Salud no está en la mente del gobierno (tiene orden de iniciar estas mesas de trabajo) y el sistema está hecho pedazos. Dos puntos clave: una reforma que a duras penas se discute y está hoy en la Cámara de Representantes. Catorce (14) artículos aprobados. La última sesión no se hizo por falta de quórum y un ministro de Salud que salió corriendo del debate donde muchos representantes piden que archive. Un sistema destrozado, con pacientes amenazados y caracterizado por falta de oportunidad en su atención. Todo hoy día en salud está demorado y para disminuirlo se aplica el gasto de bolsillo.

Discutir y definir los temas de recursos financieros, la continuidad o no de las EPS, la iniciación de las gestoras y su función son algunos de los grandes temas. Otro, la libre elección del paciente y la auditoría de los gastos por la sociedad civil. Desterrar la corrupción en el sistema y a todo nivel. Estar al día con los servicios que se prestan y darle más fuerza a la Superintendencia Nacional de Salud.

Diptongo: Minsalud debe pagar 1,3 billones en quince días. Siguen los faltantes:

11.4 billones de pesos en el 2025.

@Rembertoburgose