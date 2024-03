“No están rotos todos los puentes con el Congreso”

R.

Yo siento que todavía no estamos bloqueados, que a pesar de esa ponencia mayoritaria hay unos márgenes de acuerdo, porque he hablado con los ocho que presentaron la ponencia y en el fondo ellos me dicen: sí se necesita una reforma a la salud, pero tenemos fuertes diferencias con la que se está debatiendo, entonces aquí viene el gran pulso de cómo y en qué momento, que es un poco el intento de acuerdo, y entonces me inscribo en el ala del Gobierno que dice: “Oiga, no están rotos los puentes, hay posibilidad, no cortemos todos los caminos”.