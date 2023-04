William Salamanca: del retiro a ponerse las botas

Frente al particular, el general (r) Juan Carlos Buitrago, ex director de la Policía Fiscal y Aduanera, y consultor en temas de seguridad, reconoce que el “general Sanabria es un extraordinario ser humano y un excelente profesional. Pero claro, sus posiciones personales expuestas en público generaron confusión, escepticismo y rechazo por parte de sectores que no comulgan con sus creencias religiosas”.

Por otro lado, sobre el nuevo nombramiento, el curtido oficial señala que “seguramente el presidente (Petro) ha depositado toda la confianza en el general Salamanca para que lidere los cambios que se avecinan en la institución. Entre ellos la salida de la Policía del Ministerio de Defensa Nacional. De otro lado, quedó comprobado el grave daño causado a la institución con la salida abrupta de 23 generales al inicio del Gobierno. Como lo indiqué varias veces, el Gobierno prescindió prácticamente de 4 generaciones de generales en la Policía. Quedando un vacío de liderazgo y experiencia significativo”.

Buitrago despejó además las dudas sobre la legalidad en el reintegro de un oficial de la reserva y su designación como director de la Policía. “Ya ocurrió en el pasado, cuando fue reintegrado por el entonces presidente Álvaro Uribe el señor general Teodoro Campo Gómez”.