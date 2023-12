Voces divididas en el Senado por suspensión de secuestros por parte del ELN

A su turno, la senadora María Fernanda Cabal expresó su desconfianza ante este anuncio, a pesar de que su esposo (José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán) hace parte de la mesa de negociaciones, como delegado del Gobierno.

“Yo no les creo, independientemente que José Félix esté haciendo una labor misional ahí. No les creo, es un desgaste con la sociedad. La sociedad no los quiere y ellos ni siquiera tienen carácter político. Ellos son narcotraficantes y terroristas”, recalcó.