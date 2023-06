Video sobre agresión machista a candidata Catalina Ortiz fue un montaje

Por su parte, la directora creativa de la agencia Mulatos, conocida en redes sociales como Isa La Negra Vikinga, también aceptó que el video viral fue un montaje.

La mujer respondió a las acusaciones del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien reveló en su cuenta de Twitter que el hombre que apareció en el video era un actor. Además, explicó cómo porque se tomó la decisión de realizar la grabación.

“Sí, hemos sido víctimas de agresiones que me han indignado, el sábado nos gritaron, me dio mucha indignación, pero no hay video de eso porque no se está preparado para ese tipo de situaciones (...) decidí hacer un performance de eso. Invité a mi amigo Fernando (el actor) y le pedí que me ayudara a evidenciar la violencia de género”, explicó.

Además, recalcó que la candidata no tenía conocimiento del montaje.

“Para lograrlo tuve que coger desprevenida a Cata o no hubiera reaccionado naturalmente. Y sí, así como la vieron, reacciona ella”, sostuvo.

“Se volvió tendencia, dejé que el experimento social siguiera adelante. Cuando menos pensé, Cata ya estaba poniendo la denuncia porque estaba sana de todo esto”, agregó.