Las dudas que deja la vacunación obligatoria para algunos empleados

Así las cosas, con esta normativa el empleador está en la potestad de exigir el carnet de vacunación a sus trabajadores en ciertos sectores, tales como gastrobares, bares, restaurantes, parques de diversiones y otros.

Sin embargo, la resolución dejó más dudas que respuestas, incluso varias de ellas fueron elevadas este jueves por el gremio de Asobares, que a través de un comunicado respaldó la medida de vacunación obligatoria del Gobierno nacional, pero al mismo tiempo dejó planteadas algunas preguntas.

“¿Qué hacer frente a trabajadores contratados que aludan a sus derechos fundamentales para no vacunarse y que no sea posible su traslado a un cargo o función de no contacto con los clientes?”, se lee en el comunicado del gremio.

Y es que esa es una de las dudas más frecuentes: “¿me pueden despedir si no me vacuno?”. Como se sabe en Colombia todavía hay un gran sector de la población que desiste de la vacuna contra el coronavirus aduciendo a varias razones, algunas de ellas por aspectos religiosos, convicción o simplemente porque se categorizan como “antivacunas”, es decir que no confían en que esos biológicos sean la solución real para salir de la pandemia.