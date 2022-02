Usan a Merlano como un chantaje para que reconozcamos a Maduro: Duque

Indicó además que ya se hizo la solicitud al Legislativo del vecino país para que Merlano sea enviada a comparecer en Colombia: "Nosotros ya la pedimos a la Asamblea Nacional. Nosotros hemos tenido que proceder a casos de delincuentes venezolanos y lo hemos mantenido bajo justicia de Colombia porque allá no hay justicia carcelaria. No lo hemos enviado, así como 14 países. (...) La Asamblea Nacional también le hizo el requerimiento a las autoridades judiciales y no la han querido enviar, porque la quieren utilizar como una herramienta de chantaje para que Colombia reconozca a Maduro".

Y acerca de las relaciones con Caracas, señaló el mandatario: "En mayo de 2018, mi antecesor (el expresidente y Premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos) desconoció los resultados de Nicolás Maduro y no fue un hecho unilateral. Mi antecesor, en Lima, acuerda desconocer. En enero de 2019 hay más de 60 países que no reconocen a Maduro y que reconocen, a la legitimidad y que reconocen al presidente interino como vocero. Maduro amenaza al personal consular y le dice que tiene 48 horas para dejar Venezuela y no hay condiciones para volver".