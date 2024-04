Universidades harán aportes al proceso de transición energética

En el marco de este evento se destacó el trabajo realizado desde los ministerios de Defensa, Comercio, Transporte, Cultura y Justicia para alcanzar este propósito.

Daniela Gómez, viceministra de Políticas de Defensa y Seguridad, destacó que se ha venido avanzando en la instalación de paneles solares en diferentes unidades militares. Además, indicó que se ha brindado seguridad a todos los proyectos de transición energética que se desarrollan alrededor del país.

Soraya Caro, viceministra de Desarrollo Empresarial, explicó que se ha implementado un trabajo articulado entre esta cartera y diferentes agentes del sector productivo y académico para el desarrollo de negocios verdes y productos bioeconómicos en sintonía con la transición energética.

Entre tanto, Luis Zambrano, director Nacional de Transporte en Tránsito, confirmó que se está trabajando en la actualización de los sistemas masivos de transporte, una urgencia de promover acciones que nos lleven a la independencia de combustibles fósiles.

Por su parte, el ministro de Cultura, Juan Correa, expuso que “la cultura no son sólo las prácticas artísticas, también son los saberes transversales, por eso no podemos hablar de una misma transición ni siquiera entre ciudades porque las prácticas culturales no son iguales”.