Unidiplo rechaza llegada de Benedetti como embajador ante la FAO

"Adicionalmente, no pertenece a la Carrera Diplomática, no ha ingresado por concurso público, no ha pasado por el proceso jerarquizado basado en el mérito y no ha tenido que demostrar un proceso de continua especialización en cargos diplomáticos y consulares", señalaron en un comunicado.

Además, aseguraron que durante su misión en Venezuela, Benedetti no demostró contar con las capacidades suficientes para ejercer un cargo diplomático.