Conteo regresivo para que migrantes se inscriban a Estatuto de Protección

Reynaldo Rodríguez Ollarves, de 31 años, arribó a Colombia hace aproximadamente dos años, antes de la pandemia.

En conversación con este medio contó que al llegar vivió situaciones difíciles: “Llegué al país una semana antes de la pandemia. Fue muy duro porque durante siete meses estuve trabajando informalmente. Afortunadamente muchas personas me tendieron la mano y es algo que siempre voy a agradecer”, expresó. Pero el éxito de su llegada no cesó aquí. El venezolano manifestó sentirse satisfecho en Colombia y agradeció por las oportunidades brindadas. “Se me aparecieron personas en el camino que me ayudaron en mi regularización. Primero logré conseguir el Permiso Especial de Permanencia (PEP) y luego obtuve el Permiso de Protección Temporal (PPT)”.

Rodríguez, quien hoy día cuenta con un trabajo estable, invitó a todas las personas a hacer el registro por todos los beneficios que brinda. “Gracias a esto tengo un trabajo en el que me siento cómodo, puedo acceder a salud, pensión y no he tenido ningún inconveniente”, precisó.