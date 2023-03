‘Turco Hilsaca’ negó entregar dineros a Nicolás Petro

Seguidamente, reveló: “hablamos, básicamente fue hablar, o sea normal, una conversación normal. Al tiempo, él vino a Barranquilla, al apartamento donde nosotros estábamos viviendo; de hecho, yo tengo el registro del día que el señor fue. Tengo el registro de la portería del edificio. Claro, se registró como Gabriel Acosta, que es el segundo apellido”.

Y agregó: “Cuando llegué, él iba saliendo, ni siquiera me lo crucé, porque Nicolás me pregunta. “¿Lo saludaste?”. Yo le dije: no lo saludé porque no me lo crucé, acaba de salir”. Seguramente se fue en el otro ascensor, y yo venía en el otro. No nos cruzamos”.

Vásquez indicó que ese dinero recibido estaba representado en fajos de billetes de 50 mil, los cuales Nicolás Petro habría guardado en su bolso.