“No cogía el freno y cuando me di cuenta me los encontré fue de frente”

Diego Montenegro, de 57 años, conductor de la tractomula que se habría quedado sin frenos el pasado martes causando el accidente en el Túnel de la Línea que deja un saldo de ocho personas muertas y 33 más heridas, narró cómo vivió lo ocurrido.

“Yo se la arrimé al túnel, y no paraba. Yo le hacía al freno y no, no cogía el freno. Cuando ya me di cuenta me los encontré fue de frente. Incluso me quise lanzar al voladero, pero el muro no me dejó”, afirmó.