“Somos carne de cañón”: colombianos presos en Haití temen ser asesinados

“Por favor, ayúdenos. Nos vamos a quedar dentro de la celda pero la Policía nos dice que entran indiscriminadamente y están masacrando a la gente. Ayúdenos, que no nos vayan a masacrar”, dice otro colombiano de manera desesperada.

Por la terrible situación que atraviesa la capital del país caribeño y en concreto la Penitenciaría Nacional y los riesgos denunciados por los exmilitares, estos han pedido ayuda a la Cancillería para ser protegidos.

“Esto está muy crítico, no dejan de disparar. Estamos muy preocupados, no dejan de disparar. Solicitamos ayuda al Gobierno (colombiano). Nosotros estamos aquí, nosotros no nos hemos salido de la prisión, estamos aquí en el bloque donde nos tienen concentrados. Realmente es muy preocupante la situación porque no sabemos que vaya a pasar con nosotros”, dice Manuel Antonio Grosso en uno de los audios dados a conocer por el diario El Colombiano.