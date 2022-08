Tarifas de energía en el Caribe suben por inflación: viceministro de Energía

En términos generales, en el proceso de gestión del servicio de energía, afirmó, "Aire tiene un cumplimiento del 87% y Afinia del 81%".

Entre tanto, Jorge Valencia, director ejecutivo de la CREG, explicó que parte del alza de las tarifas se debe a que "sinceramos la edad de los activos del sector energético de la región Caribe, porque no hubo inversión de la antigua empresa, y le dijimos a los nuevos operadores: si no inviertes no puedes cobrar, y eso golpeó a los usuarios".

Aseveró el funcionario que la CREG "cumple unos principios para la determinación de las tarifas que están definidos por ley".