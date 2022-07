Explotación petrolera de Ecopetrol se mantendrá: Susana Muhamad

Frente al 'fracking', la ex secretaria de Ambiente de Bogotá explicó que está trabajando el gobierno del presidente electo Gustavo Petro "sobre la ruta jurídica para no avanzar con los procesos de 'fracking', y esa es la decisión política. Ahora, a eso le vamos a dar una ruta jurídica, que obviamente no cause perjuicio y hemos estado reunidos con las instituciones pertinentes”.

Y sobre los pilotos de 'fracking' que están en marcha, Muhamad advirtió que “hay uno que tiene licencia ambiental por parte de la ANLA, que tiene un contrato y que está en ejecución. Nosotros estamos entendiendo eso a profundidad para encontrar una ruta jurídica que permita que no avancemos con eso".