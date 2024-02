¿Por qué se escucharon ruidos durante temblor en Bello, Antioquia?

Por eso, y a propósito de los reportes después del sismo, que fue de 4.0, el Servicio Geológico Colombiano explicó la razón, tratando también de que las personas no se alarmen ante el hecho.

"Todos los sismos producen ondas sonoras, aunque no las escuchemos", es lo primero que explica el SGC. Agrega que estas ondas sonoras a veces no pueden ser percibidas por el oído humano, no solo por la profundidad del evento telúrico, sino porque el rango de audición del ser humano, en promedio, es de 20Hz a 20kHz y, generalmente, los sismos presentan frecuencias por debajo de 20Hz.

"Entonces, cuando un sismo es muy superficial y nos encontramos cerca del lugar en el que se originó, es posible escuchar ruidos que podemos percibir como una explosión o el paso de un tren. Esos son los sonidos de las ondas sísmicas (P o S)", se lee en la explicación de la entidad.