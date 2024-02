Sindicato de meteorología aeronáutica denuncia riesgos en la operación

Citan en este sentido la comunicación de la Aerocivil del 19 de diciembre de 2023 dirigida al Ideam, que dice que "Aerocivil no será usuaria de los servicios y la informacion meteorológica aeronáutica que genera el Ideam en algunos aeropuertos del pais", agregando que la fecha para suspender el servicio es en marzo de 2024.

Advierte al respecto el sindicato que la climatología es casi única en cada aeropuerto y por lo tanto la presencia de fenómenos adversos para la aviación no tiene una frecuencia determinada en el tiempo y el espacio sino que son indeterminados y de impacto en tiempo real, "por lo que no son ciertas las argumentaciones por parte de Aerocivil sobre la automatización directa para la generación e información meteorológica aeronáutica más aun cuando no está al nivel en infraestructura tecnológica, logística para el mantenimiento preventivo y correctivo ni de conectividad con que cuentan algunos países de Europa o Estados Unidos".