“La terna para fiscal la debe enviar el presidente del Senado”

En este sentido, recordó Alzate, líder de la organización no gubernamental Colombia Transparente, que el hijo del mandatario, el diputado del Partido Colombia Humana en el departamento del Atlántico, Nicolás Petro Burgos, está imputado, así como su nuera, “y además está el hermano Juan Fernando Petro, que de aquí a diciembre tendría una imputación por los narcopagos; la ex ministra del Deporte María Isabel Urrutia, por contratos en su gobierno; su ex jefa de gabinete, Laura Sarabia, por lavado de activos, y el coronel Carlos Feria, su jefe de seguridad, por abuso de poder".