Senadora Norma Hurtado denuncia amenazas tras firmar ponencia de salud

"Con preocupación, me dirijo hoy al país para informar que he sido objeto de seguimiento e intimidaciones debido a mi decisión de firmar la ponencia de archivo de la reforma a la Salud. Es lamentable que las opiniones, las preguntas, los análisis técnicos que he expresado hayan generado este clima de amenaza, de acoso", expresó Hurtado en un video compartido en sus redes sociales.

La senadora, quien ha desempeñado un papel crucial en la oposición a dicha reforma, fue una de las personas que suscribió la propuesta de archivarla el 12 de marzo, buscando su eliminación.

Este documento contó con el respaldo de ocho de los catorce integrantes de la Comisión Séptima del Senado, lo que constituyó una mayoría que amenazó la continuidad del proyecto de ley.