Senador Alfredo Deluque denuncia desamparo de los niños por parte del ICBF

El congresista argumenta su postura indicando que tras el primer mes de este año 2024 aún el Instituto no ha puesto en marcha los servicios de nutrición.

Ante esto le dice a la directora Astrid Cáceres que “la nutrición de los niños y el cuidado de ellos, NO DA ESPERA, cada hora, cada minuto, cada día sin alimento, es una omisión que atenta contra la vida de nuestros pequeños”.

No se explica por qué hasta este momento no se han implementado los convenios con los operadores encargados de garantizar el cuidado, hidratación y nutrición de los niños entre los cero y los cinco años que están bajo la tutela de ese instituto y trae como ejemplo a los menores del departamento de La Guajira que son casi 100 mil que no están recibiendo el aporte nutricional y que, según el senador, tampoco tienen quien los cuide porque sus padres deben salir a buscar sustento.