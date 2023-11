Secuestro en Colombia, un flagelo que ha crecido sin resistencia

La región Caribe, por su parte, no escapa de esta horrible realidad. En la actualidad, la Costa vive dos dramas igual de mediáticos: el secuestro de Sanín Antonio Mena, un abogado ganadero de 87 años, quien fue raptado el pasado 26 de mayo en el municipio Río de Oro, en el departamento del Cesar, mientras que en el Magdalena desconocidos privaron de su libertad el 18 de octubre al odontólogo Juan Carlos Bayter, quien reside en el municipio del Banco.

Ambos casos son atribuidos al Ejército de Liberación Nacional; sin embargo, no hay certezas de quienes en realidad son sus captores. Tampoco ha habido exigencias ni mucho menos entrega de pruebas de supervivivencia.

“No hemos recibido ninguna información sobre él y eso nos causa mucho dolor. No sabemos qué grupo lo tiene, no sabemos cómo está él, no tenemos nada. Esta situación nos tomó totalmente por sorpresa. Juan Carlos nunca había sido víctima de una llamada extorsiva ni nada. Lo único es que su vehículo apareció incinerado cerca de Chimichagua. Desconocemos todo”, lamentó Helen Aranzalez, esposa del odontólogo.