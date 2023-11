ELN desmiente que esté pidiendo dinero a cambio de liberación de ‘Mane’ Díaz

El párroco Pérez, ad portas de la supuesta liberación, señaló que no hay ninguna comunicación de parte del ELN, emitida este miércoles, que diga que lo van a liberar.

"Están preocupados (la familia) porque la situación se ha ido dilatando y no se ha podido concretar nada. Pidieron que las tropas militares salieran del lugar donde estaban haciendo los operativos para la liberación. Sin embargo, ahora que las tropas salieron no se ha clarificado nada. No hay ninguna comunicación que diga que lo van a liberar ni mucho menos", dijo el sacerdote en conversación con Caracol Radio.