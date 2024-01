Guterres resalta avances del país en la implementación y búsqueda de la paz

"Con respecto a líderes sociales, en el período sobre el que se informa, el Acnudh registró 46 denuncias de homicidios de líderes sociales, de las cuales 13 han sido verificados (11 hombres y 2 mujeres), 20 están en proceso de verificación y 13 fueron consideradas no concluyentes; una disminución del 28,8% respecto del trimestre anterior", indica el documento.

En relación con el mandato de verificación del cese al fuego entre el Gobierno y el ELN y en particular sobre el rol de la Misión como componente internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Cese al Fuego entre el Gobierno y el ELN, el informe señala que, además de la prevención y resolución de problemas cotidianos sobre el terreno, "el Mecanismo ha permitido a las partes evitar enfrentamientos armados en varias ocasiones.

El Mecanismo ha trabajado en la clasificación de 170 casos hasta el 30 de noviembre. Varios fueron desestimados como 'no aplicables', por no corresponder a los protocolos, otros se encuentran en la fase previa a la verificación, y otros se sometieron al pleno. Hasta el momento, las partes no han confirmado ningún caso oficialmente como una violación del cese".

Y concluye Guterres saludando los acuerdos alcanzados y los protocolos definidos hasta el momento en las negociaciones entre el Gobierno y el grupo autodenominado EMC FARC-EP, y exhorta a las partes a que perseveren en el cumplimiento del cese al fuego, incluidas sus disposiciones sobre protección a la población civil, y en la definición de la agenda de negociaciones.