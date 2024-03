Hombre irrumpe en oficina y amenaza a secretaria de salud de Bucaramanga

Esta situación eleva a dos los funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga amenazados, siendo objeto de investigación por las autoridades.

Amaya denunció detalladamente a través un video que el hombre, visiblemente alterado, la insultó y amenazó verbalmente, incluso expresando intenciones de atentar contra su vida con la ayuda de terceros.

“El señor llegó muy alterado a la oficina y cuando le pregunto su nombre y cuando le pregunto su nombre y su número de cédula me entrega datos falsos, y cuando le pregunto por la cédula falsa me dice que me va demandar y después cuando llamo al vigilante me dice que va llamar a sus amigos de La Modelo, se levantó con la intención de golpearme y me dice que eso no se va quedar así”, explicó la secretaria de salud de Bucaramanga Claudia Amaya.