Se cae llegada de Gustavo Gómez Aranguren a la Agencia de Defensa Jurídica

Esto debido a que por su edad de retiro forzoso no puede ser director de la entidad.

El extogado tiene 71 años y la edad límite sería de 70, según un decreto del Departamento Administrativo de la Función Pública que señala que la persona mayor de 70 años o retirada con derecho a pensión de vejez no podrá ser reintegrada al servicio, salvo cuando se trate de ocupar los cargos de presidente de la República, ministro del despacho o director de departamento administrativo, viceministro o secretario general de ministerio o departamento administrativo; presidente, gerente o director de entidades descentralizadas, miembro de misión diplomática no comprendida en la respectiva carrera, secretario privado de los despachos de los servidores anteriores, consejero o asesor, elección popular y las demás que por necesidades del servicio determine el Gobierno nacional, siempre que no sobrepasen la edad de retiro forzoso.