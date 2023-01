Exnovio de Sara Manuela revela cómo descubrió los engaños de la mujer

En otro momento, ella compartió una publicación junto con su presunta madre en un restaurante. En una mesa se veía una pauta de un banco de ese país, Banesco. “le pregunté que ese banco no era de Medellín y ella me dijo que era un banco de Venezuela pero que tenía sede en Barranquilla y yo miré en Google y sí, me salió la sede en Barranquilla”, relató.

Pero la gota que rebosó la copa llegó cuando la supuesta Sara Manuela le confesó cumplir 22 años, por lo que decidió “celebrar por lo alto”, recibiendo además varios regalos. Entre ellos un “ramo de rosas grandes”, pero de esas no se vendían en Medellín.

Entonces, el joven comenzó a investigar y encontró que la misma imagen que le había enviado la supuesta Sara Manuela, era la misma que había compartido Martha Hidalgo, odontóloga con residencia en Venezuela.

“Le dije que me dijera de quién eran las fotos de verdad y ella no me quería decir, me dijo que ella sufría ansiedad, que había lucha contra unos problemas de obesidad y que hizo eso para refugiarse y crear una red de apoyo y finalmente me dijo el nombre de Martha Hidalgo y ya, ahí le escribí a Martha”, contó Simón durante un en vivo con la odontóloga.