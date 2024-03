Víctimas de las Autodefensas en la Costa reclaman verdad de Mancuso

“Es importante que se empiece a esclarecer hechos graves, que se conozca la relación entre la clase política y el paramilitarismo, que se empiecen a conocer los horrores de la guerra. Hay muchas que aún no se saben y que él debería contar al país. Su gestoría de paz debería estar enfocado en eso y ojalá sirva para que le manden mensajes a los que aún están armados, a sus excompañeros, a sus subalternos que hoy están en otros grupos armados”, solicitó José David Ortega, líder campesino.

Sin embargo, algunas víctimas del conflicto no están de acuerdo con que Mancuso recupere su libertad, una opción que está en manos de Justicia y Paz.

De acuerdo con colectivos de víctimas, Mancuso- que fue nombrado como gestor de paz para apoyar en los diálogos con las AGC y las ACSN- perdería el interés en contar la verdad sobre el conflicto si “escapa de los compromisos judiciales”.

“Mancuso aún no ha hecho méritos para obtener la libertad. No le quitemos el único incentivo que tiene este señor para que repare a las víctimas, para que cuente la verdad y así muchos de sus antiguos socios que hoy se mantienen en la impunidad y que siguen teniendo las herramientas para seguir victimizando. Nos interesa ver más la verdad que verlo detenido, pero la historia nos dice que puede terminar aliándose con sus antiguos socios. No se les puede dar estos beneficios de gratis”, solicitó Juan David Díaz Chamorro, hijo de Eudaldo Díaz, alcalde de El Roble, Sucre, que fue asesinado por paramilitares tras una orden del exgobernador Salvador Arana.

“Fue una solicitud directa, creo que fue el gobernador, no recuerdo con exactitud en este momento. En un consejo comunitario él denunció, ante el entonces presidente Uribe, que lo iban a matar y Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos”, contó Salvatore Mancuso en su momento sobre el caso.

Por su parte, el abogado de víctimas e integrante del Cajar, Sebastián Escobar, señaló que sobre rl rol de gestor de paz de Salvatore Mancuso “faltan claridades” debido a que aún no “se conocen muy bien sus funciones”.