Procuraduría sancionó a Hernández por insultos a exalcalde de Floridablanca

La decisión del Ministerio Público tiene que ver con las “palabras ofensivas y denigrantes” que lanzó Hernández contra el exalcalde de Floridablanca, Santander, Héctor Mantilla, a quien trató de mentiroso y ladrón.

“También aprovecho para hacerle un llamado muy cordial a mi colega, el doctor Héctor Mantilla, que pague lo que debe allá, nos ha devuelto veinte veces el contrato y no le gusta pagar, que no sea mentiroso y lo hemos tolerado, solamente está cómodo con la politiquería, tiene que estar es donde le prestamos el servicio, pues haga allá un relleno sanitario e independícese, pero nos tiene que pagar hoy, a mí no me da miedo”, dijo Hernández en una emisión de su programa ‘Hable con el Alcalde’ a través de Instagram y Facebook.