Risaralda: capturan a hombre que amarraba y quemaba la mano de sus hijastros

Asombrados por lo sucedido, los funcionarios preguntaron a la madre por qué el menor se encuentra amarrado, pero no mencionó ninguna palabra. Al mismo tiempo el niño pedía ayuda y mostraba sus heridas.

“Yo ahora no necesito que llores, necesito que me expliques qué está pasando aquí”, le indicó la funcionaría del ICBF a la mujer.

Acto seguido los pequeños recalcaron que eran víctimas de maltrato diariamente a manos de su padrastro Daniel.

“Eso que me hizo papá, me dolió… A mí todos los días me pegan en el cuerpo”, señaló el pequeño mientras se levantaba la camisa para mostrar los golpes en su torso.