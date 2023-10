Rifirrafe entre Petro y gobierno Santos por sustitución de cultivos ilícitos

No obstante, Eduardo Díaz, ex director del programa de sustitución de cultivos del gobierno Santos, dijo este miércoles a Caracol Radio que "el presidente va a tener que rectificar. Alguien le pasó información falsa, y lo decente y correcto es que rectifique. En el programa no utilizamos operadores ni fiducias como señala él, nosotros trabajamos la transferencia de los recursos a los campesinos a través del Banco Agrario, y esos registros están, de cómo todos y cada uno de esos recursos se entregaron individualmente y personalmente a cada campesino”.