Petro genera polémica por decir que la insulina la utilizan para adelgazar

En los últimos días, el Invima incluyó 4 tipos de insulinas en su último listado de monitoreo por desabastecimiento. Como se sabe, el medicamento es fundamental para las personas que sufren de diabetes y quienes han tenido dificultades para acceder a él, tal y como lo alertó también Alexandra Gómez, directora y fundadora de la fundación AsubimPro, que trabaja para el acceso oportuno a medicamentos y tecnología de pacientes con diabetes.

En medio de este panorama, el presidente Gustavo Petro generó una fuerte polémica en las últimas horas tras afirmar que las personas están utilizando la insulina para adelgazar imposibilitando el acceso de los diabéticos a este medicamento.

La afirmación la hizo durante la posesión de la directora del Dapre Laura Sarabia, acto en el que también señaló que su modelo preventivo de la reforma a la salud comenzará desde ya en la Nueva EPS y las Entidades Promotoras de Salud controladas por el Gobierno nacional.

"Gentes usando el sistema de salud para adelgazar a través de la insulina, mientras diabéticos no tienen ese control. La Nueva EPS, el 70 % de los diabéticos afiliados no tienen control”, expresó el presidente de la República.

Y cuestionó: “Es obvio, en el tiempo mismo demandan más y más servicios y mueren, por ejemplo. Aberraciones que no pueden continuar más”.

Su declaración generó una fuerte polémica en los sectores políticos. Humberto de la Calle afirmó que si bien "Petro tiene razón en la necesidad de cambios en salud", su postura frente al tema "muestra el preocupante camino q ha tomado la discusión sobre la reforma".

"Petro tiene razón en la necesidad de cambios en salud. Pero la guerra de la insulina muestra el preocupante camino q ha tomado la discusión sobre la reforma. Cada vez más lejos de la ciencia. La afirmación de Presidente podría ser un simple error. Pero se pronuncia en medio del debate por la alegada escasez de insulina. El tema es grave. Para miles de colombianos es una cuestión de vida o muerte. La respuesta no puede ser culpar a los gimnasios con una afirmación contra evidente", criticó.

Por su parte, el senador Jota Pe Hernández cuestionó al mandatario y dijo que "la insulina contrario a adelgazar, lo que ocasiona es aumento de peso, los diabéticos no se aplican insulina por vanidad, lo hacen para no perder el conocimiento o más grave aún, no perder la vida. Hágase revisar Petro, tanto café con leche le está haciendo daño!".

Desde la oposición, Miguel Uribe Turbay puntualizó que "en Colombia hoy escasea la insulina, el gobierno de Petro no da ninguna solución, y mientras tanto el presidente confunde insulina con semaglutida. ¿Habrá alguien sensato en el gobierno?".