Empresa de seguridad mencionada en caso Nicolás Petro dio su versión

En un video difundido por Caracol Radio, ante la pregunta sobre contactos que habría tenido, presuntamente, Nicolás Petro, con miembros de la empresa, para que le ayudaran elaborando pagarés, letras, documentos y soportes con los cuales se pudiera justificar unos ingresos de dinero durante los años 2021 y 2022, López afirmó: “No señor, en primer lugar yo no conozco al señor Nicolás Petro. Nadie ha llegado a la gerencia de la empresa ni me ha llegado a mí a decirme que colabore con una persona que ni siquiera conozco”.

Hay que recordar que el mismo Nicolás Petro se pronunció al respecto, asegurando que “Noticias caracol ni siquiera se dignó a verificar la información del informante falso. La Fiscalía no tiene ni un documento que me vinculen a esa empresa de seguridad, tanto así que la Fiscalía hizo interrogatorios e intervino líneas telefónicas de personas vinculadas a esa empresa de seguridad y no encontró absolutamente nada que me vincule a ella”.