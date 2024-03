Desmanes en Universidad de Antioquia dejan patrulla incendiada y un herido

Y agregó que "esto no es una protesta, es vandalismo. La comunidad universitaria está encerrada en el campus. La protesta pacífica se respeta y acompaña, la violencia de contrarresta. No vamos a permitir que se ponga en riesgo la vida de la gente ni tampoco los bienes públicos o privados. He solicitado a las autoridades retomar el orden en la zona".

La tensionante situación ya deja como saldo un estudiante herido que habría sido atacado con un arma traumática al interior de la UdeA cuando el joven discutía con otros estudiantes que pertenecerían a un grupo denominado ETA.

Luego del ataque el joven fue trasladado a un centro hospitalario para ser atendido. En ese sentido, la Universidad de Antioquia y la Policía Metropolitana ya adelantan las investigaciones para dar con los responsables y los motivos detrás del caso.