Alegría por liberación del registrador del Chocó y su primo

Carolina Córdoba-Curi, gobernadora del Chocó, manifestó: "Hoy tenemos en la libertad un motivo para celebrar: he tenido comunicación telefónica con Jefferson y he constatado que él y Blyderson se encuentran ya en el seno de su familia. La alegría de esta reunión familiar es un bálsamo para nuestro departamento. Mantenemos nuestros votos y acciones para que el flagelo del secuestro no vuelva a tocar a nuestra puerta".

A su vez, el magistrado del CNE, Álvaro Hernán Prada, expresó: "Mi saludo y abrazo fraterno al registrador Jefferson Murillo. Su secuestro nunca debió ocurrir. Es imperativo que se concreten las investigaciones para sancionar con severidad a los criminales que lo mantuvieron cautivo desde el 6 de enero de 2024".