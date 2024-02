¿Qué es lo que pretende el Gobierno con la reforma a la salud anticipada?

Y el representante Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, ponente de la reforma, indicó a este diario que la solicitud de Petro "corresponde en primer orden a que las EPS, por malas, terminan siendo intervenidas, porque no cumplen con las condiciones que les exige la normatividad, a pesar de que les es favorable. Con ellas la misma Ley 1438 de 2011 había orientado en el artículo 13 sobre la implementación de la atención primaria en salud sobre los principios de universalidad, interculturalidad, atención integral e integrada y además en el artículo 15 está lo que tiene que ver con los equipos básicos de salud para el acceso a los servicios. El Gobierno pudo en 2023 implementar más de 2.444 equipos básicos de salud que van a atender población no solamente en lo rural sino en zonas urbanas que no tienen acceso efectivo a los servicios de salud aún en las zonas urbanas y para 2025 la idea es tener 2.500 equipos básicos de salud más que sumarían 5 mil equipos básicos”.

Agregó: “Hace 13 años la norma dice que esto se debía implementar pero no se ha hecho. Y el artículo 42 dice que los recursos para financiar son de la UPC y quien maneja la UPC son las EPS, así que quedó a discreción de las EPS si hacían o no atención primaria en salud. Y en la reforma a la salud se garantizan además recursos permanentes a la atención primaria en salud para que no quede esa decisión en las EPS o el político de turno".

Y el representante Modesto Aguilera, de Cambio Radical, explicó a este medio que "es evidente a partir de la declaración de Petro que no es imperativa una reforma completa al sistema de salud tal.como lo propone el Gobierno, ya que las mejoras del sistema se pueden hacer sin necesidad de reformar todo el sistema. Es claro que el Gobierno está detrás del manejo de los recursos con la reforma, porque sí podemos llevar a cabo el sistema de atención preventiva de salud y ya Barranquilla por lo menos lo está haciendo desde el 2008, pero eso se dio porque hay voluntad política y la IPS hoy, MiRed, lo está haciendo con los famosos caminantes de la salud, la prevención y promoción, entonces me parece que el tema no necesita ni siquiera de decreto del presidente, es voluntad política".

Además, señala el opositor, "el Gobierno está presionando es a las EPS, lo que podría llevar a una asfixia financiera a estas entidades al condicionar el desembolso de dinero a cambio de ajustarse a sus demandas. La oposición no está en contra de un enfoque preventivo de salud sino por el contrario le hemos dicho al Gobierno en seis puntos lo que hay que hacer: el primero, mejorar y equipar el sistema de salud; el segundo, implementar un modelo integral de atención que mejore la calidad de los servicios; el tercero, asegurar el recurso humano en salud necesario y suficiente normalizando el vínculo laboral; el cuarto, recuperar la salud pública y orientarla a la prevención y promoción; el quinto, desarrollar una política farmacéutica que controle el gasto y el sexto sería la regulación efectiva del sistema de salud. Estamos es en contra de una reforma apresurada que podría ocasionar más perjuicios que mejoras".