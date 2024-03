La ponencia de archivo de la reforma a la salud recoge muchas voces: Acemi

BOGOTÁ. La presidenta de Acemi, el gremio de las EPS, Ana María Vesga, destacó este martes la ponencia de archivo de la reforma a la salud radicada por siete senadores en la Comisión Séptima del Senado en el marco del tercer debate del proyecto del Gobierno.

Lea también: ¿Se hunde reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado?

"La ponencia de archivo que radicaron siete senadores recoge muchas voces, incluida la de Acemi, que hemos expresado preocupación por un articulado que retrocede en los avances innegables de este Sistema de Salud en tres décadas", indicó la dirigente gremial en sus redes sociales.

Advirtió no obstante al respecto que "falta la votación en @SenadoGovCo. Si el escenario es el hundimiento, tenemos la obligación, todos los actores, de promover una gran conversación nacional alrededor de las mejoras que requiere el Sistema".

Así mismo, Vesga resaltó posteriormente la decisión de Norma Hurtado, de La U, de unirse a la ponencia de archivo: "Con la firma de @normahurtados se allana aún más el camino para avanzar entre todos en el fortalecimiento del sistema de salud, con los cambios y ajustes que requiere. Tenemos un compromiso enorme todos los actores de proponer y promover el gran dialogo de la salud".

En este sentido, Hurtado anunció: "He tomado la decisión de respaldar la ponencia de archivo a la #ReformaALaSalud en @ComisionVIICol, siendo consecuente con la responsabilidad adquirida con 50 millones de colombianos en mi labor desde el @SenadoGovCo. Hoy, considero que lo mejor es archivar esta reforma, ya que no garantiza el cambio necesario en el sistema de salud de nuestro país. Gracias por su respaldo y confianza".

Previamente, el líder natural del Partido Cambio Radical, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, había comentado en sus redes: "Veo con satisfacción que siete senadores de la Comisión Séptima del Senado pidan el archivo de la nefasta Reforma a la Salud del gobierno del “cambio”. Pero también me sorprende que la Senadora Norma Hurtado Sánchez, @normahurtados, quien estuvo la semana pasada en mi oficina y me juró y rejuró que votaría en contra tenga esa actitud. Espero que no apele al mismo expediente de siempre para modificar su posición”.

Así mismo, Vargas Lleras se cuestionó: “Me pregunto: ¿Qué habrá pasado? ¿cuál será el precio que la motivó a dar semejante cambio de opinión? ¿qué tiene que decir su jefa política la Dra. @DilianFrancisca? ¿Será que nos la van hacer una vez más? ¿será que van a anteponer sus mezquinos intereses por encima de la salud de 50 millones de colombianos? Y también me pregunto: ¿A qué juega la senadora del MIRA, @AnaPaolaAgudelo? Mucho se rumora que están esperando a que les cumplan… ¿De qué se trataran esos ofrecimientos?".

Agudelo, por su parte, explicó: "Mi firma no se encuentra en ninguna de las ponencias porque no soy ponente, por eso no puedo firmar o adherirme a la ponencia de archivo o positiva a la Reforma. Rechazamos de manera rotunda los términos en los cuales se han referido a mí en las redes sociales, mediante ataques de carácter personal y en mi calidad de mujer".