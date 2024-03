Medios y periodistas rechazan declaraciones de Petro contra Caracol y RCN

No es para menos. El mandatario aseguró, entre otras palabras, que tanto Caracol Televisión como Canal RCN “han embrutecido a la sociedad colombiana”.

"El momento de privatización hizo que mucha gente se quedara sin estudio, que la sociedad colombiana fuese embrutecida a través de RCN y Caracol, que el único saber que se transmite a la mayoría de las ciudadanías es el que llega a través de las ondas de esas emisoras, que cuando uno abre, y no quiero discutir sobre gustos musicales, pero cada vez que uno abre la emisora no encuentra sino un embrutecedor que va adormilando a la sociedad colombiana", fue exactamente lo que mencionó el presidente.

Estas palabras han generado un rechazo general por parte de varios periodistas y medios, asegurando que atenta contra la libertad de expresión y que marca un precedente peligroso en cuanto al papel de los medios de comunicación.

Por ejemplo, Luis Sánchez Cristo, director de W Radio, expresó en sus redes sociales que en sus declaraciones el presidente no puede hacer dicha afirmación solo porque no le gusta la opinión que se ejerce en esos canales de televisión.

"El presidente tiene todo el derecho a criticar, a estar en desacuerdo con opinadores públicos, pero no podemos aceptar su afirmación sobre dos cadenas que llevan más de 150 años sumados al aire, informando, entreteniendo y cubriendo los más remotos lugares de nuestra geografía. Caracol y RCN no embrutecen. Otra cosa es que no le gusten. Y eso se entiende", se lee en el trino.