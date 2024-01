Rechazan que Minsalud haya dejado vencer un millón de vacunas

Varios gremios del sector de la salud resaltan la gravedad de lo sucedido, piden a la Corte Constitucional tomar “medidas cautelares para evitar un daño irreparable al sistema salud” y solicitan sensatez al Senado en el trámite de la reforma a la salud.

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, Paloma Valencia, advirtió que "el nivel de improvisación del gobierno sobre los temas de salud es evidente: No compran las vacunas, y cuando las consiguen no son capaces de ponerlas y se les vencen. No pueden manejar el Invima, la solución es que no se requiera especialidad para dirigirlo; cualquier profesión servirá. Amenazan a las EPS y les dicen que si es malo el negocio se salgan, como si no entendieran las inversión en activos fijos. Los Caps que se supone son la revolución del nuevo sistema, serán construidos con chichiguas por las Juntas de acción comunal"

A su vez, la representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, analizó que "a este gobierno se le está saliendo el país de las manos: Dejan perder $70.000 millones en vacunas. Destruyen el Invima. No planean fenómeno de El Niño. No dan con licitaciones ni pagos de nómina. Pierden sede Juegos Panamericanos. Están implosionando el sistema de salud. Cambian requisitos en entidades para nombrar politiqueros e incompetentes".