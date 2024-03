Radican ponencia alternativa a la reforma a la salud

“La ponencia del Gobierno restringía el derecho a elegir de los ciudadanos y tenían que estar en el punto de atención de salud más cercano a su casa, nosotros lo modificamos y permitimos justamente que los ciudadanos puedan elegir el punto de atención en salud que más les beneficie", dijo el autor de la ponencia.

Por su parte, Martha Peralta, del Pacto Histórico, consideró que: "en la recomposición de la Comisión Séptima es la tarea que me he puesto como presidenta de la Comisión y yo creo que sí va a ser posible que podamos generar un buen entendimiento, entre tanto los que apoyan y no la reforma a la salud”.