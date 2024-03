“Quiero una Fiscalía que no persiga por razones políticas”: Petro

"(...) una terna de mujeres, porque queríamos que el poder en la Fiscalía lo tuviera una mujer y que pudiera haber poderes femeninos en la justicia. La mujer para cuidar la vida, que en este caso es cuidarla de quienes quieren extinguirla criminalmente", explicó.

Recordó en este punto el mandatario que : "A principios de mi labor parlamentaria, por un fiscal que se le ocurrió dialogar con Carlos Castaño, alguien me dijo que se trataba de mi vida, y quise investigar por qué, junté procesos que estaban archivados, porque el mecanismo que usaron fue fragmentar los procesos, y entonces la distancia entre el asesinato y el genocidio es que si usted los separa dice que son homicidios y no genocidio y no encuentra al culpable, y en mi investigación apareció la palabra 'parapolítica', que a esa Corte Suprema de Justicia que investigó eso judicialmente debe dársele la Orden de Boyacá, y el Ejecutivo de entonces persiguió a la Corte Suprema, que resistió por un instante, y después le taparon la boca a esa Corte con otro método".