¿Quién es Juan David Correa, el nuevo ministro de Cultura?

Quiero decirles, en todo caso, que agradezco enormemente la generosidad y hospitalidad que tuvo el grupo Planeta conmigo: nunca en estos cinco años y medio se me sugirió censurar algún contenido o se me impidió publicar alguno de los libros que propuse y que, sumados, se convirtieron en casi quinientos títulos que hicimos juntos en estos años en sellos de reputación indudable como Tusquets, Seix Barral, Crítica, Ariel o el mismo Planeta. Tengo especial deuda con Mariana Marczuk quien desde su llegada al cargo como directora editorial de Colombia me permitió extender mi creatividad incorporando no sólo libros de ficción literaria sino de ciencias sociales y humanas, realizando convenios de coedición con diez universidades, desplegando un catálogo literario en Ecuador, y contribuyendo a que la editorial Planeta pudiera tener el prestigio cultural que todo grupo de edición debe procurar en un mundo cada vez más convulso y desorientado.

Además de reconocer esta libertad, quisiera explicarles que mi decisión obedece a una línea de pensamiento que he intentado observar a lo largo de mi carrera profesional de vienticinco años en el sector periodístico, cultural y editorial del país. Dicha línea tiene que ver con procurar que los valores plurales, incluyentes y democráticos por los que abogo en público estén acordes al ámbito personal, familiar y social. Como lo he escrito a lo largo de estos años, nada cambiará si sólo pensamos en nuestro propio beneficio en desmedro de los más débiles o de los atropellos que se han cometido a lo largo de la historia colombiana.