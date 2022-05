¿Qué significa que Colombia sea designado como aliado no OTAN de EE. UU.?

Además, el país designado puede servir de localización para el almacenamiento de las reservas de guerra de EE. UU. y pueden darse acuerdos con Washington para recibir entrenamiento castrense, bajo una serie de condiciones.

El país designado puede ser destinatario prioritario de los excedentes de material de defensa de EE. UU. y se le puede permitir comprar municiones de uranio empobrecido.

En resumen, los aliados no OTAN pueden participar de los proyectos cooperativos del Departamento de Defensa de Estados Unidos como los programas antiterrorismo, acceder al material bélico estadounidense, obtener préstamos de equipos y materiales para investigación, contar con privilegios en los trámites de compra de tecnología espacial y tener permisos para que las corporaciones nacionales oferten en determinados contratos del Departamento de Defensa para la reparación y mantenimiento de equipos estadounidenses fuera del territorio estadounidense.

Países aliados no OTAN de EE. UU.

Afganistán, Argentina, Australia, Baréin, Brasil, Egipto, Israel, Japón, Jordania, Corea, Kuwait, Marruecos, Nueva Zelanda, Pakistán, Filipinas, Tailandia y Túnez han conseguido ese estatus hasta ahora.

Biden anunció recientemente la designación de Catar, y no ha sido hasta este jueves cuando se lo ha notificado al Congreso, siguiendo el proceso habitual. Taiwán también es tratado por EE. UU. como país aliado principal no OTAN, aunque no ha sido designado formalmente.

Esta designación no comporta las mismas obligaciones que las que tienen los países miembros de la OTAN, por lo que las naciones beneficiarias no tienen que cumplir con el Artículo 5 de Alianza Atlántica de defensa colectiva.