Los reparos del presidente Petro a la Federación de Cafeteros

Una fuerte polémica se ha armado en el país por las declaraciones del pasado miércoles del presidente Gustavo Petro en contra del gremio de los cafeteros.

El presidente de la Federación de Cafeteros, Germán Bahamón, le advirtió al mandatario que no se hará a un lado y dijo estar dispuesto a reunirse con él.

A su vez, el expresidente Álvaro Uribe se mostró de acuerdo con reformar la Federación pero sin estatizar el Fondo Nacional del Café.

Por ello la incertidumbre del sector gira alrededor de qué pasará con la Federación y con el Fondo de los cafeteros durante el controvertido gobierno de Petro.

"Mientras el café estuvo en el centro de las preocupaciones gubernamentales, estatales, incluso hace 50 años más o menos, vino hace medio siglo hacia acá una transformación de esas prioridades en los gobiernos que cambiaron la producción por la extracción. (...) De hecho, en términos de exportaciones, el café llegó a generarnos 5.000, 6.000 millones de dólares de exportación durante muchas décadas, exportaciones al año, durante el Siglo XX fundamentalmente, eso vivió Colombia", dijo a los campesinos cafeteros el jefe de Estado el pasado miércoles en Pitalito, Huila.

Agregó en este sentido que el café era la riqueza y Colombia y café se volvieron sinónimos: "Eso cambió indudablemente, si uno va a cualquier esquina de alguna gran ciudad del mundo, lamentablemente no le dicen café, sino Pablo Escobar. Pablo Escobar reemplazó el café, simbólicamente, porque en estos últimos 50 años las riquezas fueron otras, la ilegal que conocemos y las legales se volvieron petróleo y carbón. Las tres funcionan de la misma manera, las tres, una es ilegal, las otras legales, pero son capturas de renta por los altos precios internacionales, varias veces por encima del costo de producción, que generan una transferencia de riqueza del mundo que consume esos productos hacia el país".

El mandatario detalló que el año pasado se exportaron $12.000 millones de dólares al año en carbón y que en el 2013 exportamos $32.000 millones de dólares / año en petróleo, en tanto que –según el presidente– los expertos o investigadores en temas de la cocaína dicen que se exportaban $15.000 millones de dólares en cocaína. “Si yo sumo esas tres cifras, pues eso me llega casi a $60.000 millones de dólares/año comparado con el mejor año del café que llegó a $6.000 millones de dólares/año (...)”

Por esta razón espetó Petro que el país terminó haciendo “un estúpido negocio” por que se apostó al petróleo y a exportarlo en bruto. “En barril de petróleo, nos dan un billetal si el precio internacional es alto, pero importamos la gasolina, que es más cara que el barril del petróleo, para poder echarle la gasolina a la moto y a los carros que importamos con las divisas de la exportación del barril de petróleo. Un negocio que, si se hacen las cuentas, pues terminamos perdiendo. Los $60.000 millones de dólares se nos volvieron consumo de importados, maíz, fertilizantes, motos, carros, chucherías chinas, electrodomésticos, neveras, televisores, lo que teníamos que producir en Colombia, y generar puestos de trabajo, que hoy nos hacen falta", sostuvo.

En este punto cuestionó que en la Federación Nacional de Cafeteros, que es una institución privada, tienen salarios como los de Ecopetrol. Ecopetrol, donde afirmó tienen “25 vicepresidentes a 120 millones de pesos mensuales”. “Pero, en la Federación de Cafeteros, en la época de la riqueza, pues tienen los mismos salarios. Un cafetero hoy, promedio, campesino, se gana al año 12 millones de pesos. ¿Cuánto gana el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros? ¿Cuánto se gana? ¿Cómo puede haber un presidente representante del gremio cafetero, cuando el promedio de ingreso de un cafetero es 12 millones año, 20 millones año, y él se gana 200?".

Por ello, expuso que esto "debe resolverse, en primer lugar, reestructurando la Federación de Cafeteros y poniéndola transparentemente como la representación genuina del mundo cafetero actual, con sus problemas, con su realidad. (...) Pero allí entonces tenemos la existencia, que también viene del pasado de un contrato entre el Gobierno y la Federación de Cafeteros, que maneja un recurso público, el Fondo Nacional del Café. (...) Ese contrato va a finiquitar, tiene una fecha de terminación ¿Podemos? Porque (el expresidente Juan Manuel) Santos nos enseñó cómo se hace, porque lo hizo con el Fondo Nacional Ganadero, que también era un recurso público que administraba Fedegán".

Advirtió que si la Federación de Cafeteros no se reestructura conforme a la base cafetera se acabará el contrato del Fondo Nacional del Café con el gremio. Y señaló que teniendo en cuenta que hay 330.000 productores de café cuyas tierras, en su mayoría pequeñas y sin titulación, el Gobierno deberá comprometerse al final a que tengan el título de propiedad sobre su tierra.

“La mitad de la tierra cafetera no tiene titulación. Es decir, hay un poseedor que cultiva ahí, está ahí, pero no puede mostrar una escritura, un título de propiedad sobre su tierra. A mí me critican que yo iba a expropiar. No, yo voy es a apropiar, que es diferente; lo contrario. (...) Entonces, estos 330.000, ministra de Agricultura (Jhenifer Mojíca), nosotros podemos –claro, es difícil, es complejo, hay que aterrizar realmente en la vereda–”.

No obstante, el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, respondió y en declaraciones W Radio advirtió al presidente de la República que no se irá: “No me voy a hacer a un lado. Fui elegido por los cafeteros de Colombia y soy uno de ellos”, señaló.

Sin embargo, dejó abierta la puerta para un diálogo con el mandatario. En tanto que en Blu Radio aseguró que le gustaría reunirse con el mandatario nacional, para, mientras se toman un café, discutir sobre el futuro de la caficultura colombiana.

“En su alocución en Pitalito el presidente dijo que se había tomado un café incluso con Álvaro Uribe Vélez. Yo estoy buscando ese café y quiero sentarme con el presidente de la República porque son más las coincidencias en beneficio de la caficultura colombiana que las diferencias”, dijo Bahamón.

El presidente de Fedecafé señaló que la idea es trabajar junto al Gobierno para superar las adversidades del sector, con un “diálogo abierto y sincero”.

Incluso, aseveró Bahamón que desde la Federación están dispuestos a colaborar con el gobierno de Petro para realizar reformas que se hayan propuesto, incluyendo lo que mencionó el presidente sobre el Fondo Nacional del Café.

“Estamos abiertos a colaborar con el gobierno de Petro para implementar las reformas que él ha propuesto. Creemos que es importante que trabajemos juntos para asegurar el futuro de la caficultura colombiana”, expresó.

Finalmente, agregó: “Estamos dispuestos a discutir la propuesta del presidente Petro, pero creemos que es importante preservar el Fondo Nacional del Café. El Fondo ha sido un activo importante para la caficultura colombiana y ha ayudado a mantener a los pequeños caficultores en el negocio”.

Y el expresidente Álvaro Uribe tuiteó este jueves que "la caficultura salió adelante el siglo pasado por la Federación de Cafeteros y la decisión de los gobiernos de encomendarle el manejo del Fondo del Café. Estatizar el Fondo es ponerlo en fase de destrucción en poder de la burocracia politiquera. El camino es la reforma de la Federación que infortunadamente tuvo derroches y nombramientos costosos de amiguismo en el pasado".

Por ello, insistió en que hay que "reformar la Federación de Cafeteros sin estatizar el Fondo del Café. Que haya austeridad y se destierren las prácticas corruptas del pasado como contratos con empresas de los directores y nombramientos de personajes para derrochar recursos en el extranjero".

