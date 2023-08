Proyecto para declarar reservas naturales temporales podría generar vetos

Así mismo, se advierte que la normativa no contempla que la finalidad de la declaratoria de reservas naturales de carácter temporal es preservar los recursos naturales mientras se logra contar con la certeza suficiente acerca de la delimitación y zonificación de las áreas protegidas, por lo que luego de realizar los estudios podrían existir zonas que no pertenezcan al polígono definitivo, las cuales no pueden ser compatibles con otro tipo de actividades, como lo es la minería.