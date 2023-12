Este viernes en Medellín se lanzará Programa de Jóvenes en Paz

Indica el boletín que Jóvenes en Paz es un programa implementado con éxito durante el mandato de Petro como alcalde de Bogotá, que hasta hoy ha reorientado la vida de más de 10 mil jóvenes.

“Hace once años era integrante de una pandilla y mi mamá me denunció y me entregó a las autoridades por porte ilegal de armas. Conocí el programa Jóvenes en Paz, a través del cual pude terminar mis estudios y con el patrocinio del SENA, estudio Medios Audiovisuales", aseguró Camilo Guevara, beneficiario del Programa Jóvenes en Paz de la Bogotá Humana, citado por el Gobierno.