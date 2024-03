Procuraduría hará control preventivo ante visita de la SIC en Registraduría

Además, señaló la funcionaria, "la Corte Constitucional en Sentencia C – 165 de 2019 estableció: '(...) no existe un deber constitucional ni legal en cabeza de las superintendencias de informar, previamente, la realización de las vistas de inspección pues las visitas administrativas de inspección no son diligencias o actuaciones cuya práctica requiera autorización judicial previa o control de legalidad posterior".

Y concluyó Rusinque que "nadie dice que tengamos función de policía judicial ni es lo que estamos ejerciendo. Tenemos una función de policía administrativa. Aplicamos rigurosos procesos de cadena de custodia para garantizar la integridad de la información legítimamente recaudada en las visitas administrativas. Repito, ni allanamos, ni decomisamos, ni incautamos celulares, ni computadores ni nada por el estilo".