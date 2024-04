Supersalud no cuenta con expediente que soporte intervención a EPS: PGN

En la noche de este jueves 4 de abril el procurador Luis Ramiro Escandón rechazó las declaraciones del superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, a través de un video publicado sobre las 19:45 horas, a las afueras del despacho del superintendente Leal, en el piso décimo de la Superintendecia de Salud.

La Procuraduría informó en su comunicado que la Supersalud no cuenta con un expediente que soporte la intervención a las EPS Sanitas y Nueva EPS.

En este sentido, el procurador del caso, Luis Ramiro Escandón, aseguró que "no existe un expediente administrativo en el que conste toda la información que sustentó las resoluciones de la toma de intervención de las EPS Sanitas y Nueva EPS lo que genera una posible vulneración a los principios de transparencia, publicidad y debido proceso, propios de toda actuación administrativa”.

Recalcó Escandón que “hasta el momento no se ha podido verificar que en efecto exista la información que se tuvo para la toma de la decisión”.

El procurador delegado se declaró sorprendido de que no exista el expediente, cuando hace dos días se tomaron decisiones en Comité basado en dicho expediente.

Así mismo, el funcionario del Ministerio Público rechazó las declaraciones del superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, que durante la visita realizada por un equipo del Ministerio Público, en un video que hizo circular por redes sociales, manifestó que no fue notificado de la actuación del ente de control.

🆘 ⚠️ Así actúa la @PGN_COL contra la @Supersalud cuando se toman medidas legales por la defensa del derecho a la salud de las y los colombianos.



¿Uds que opinan? pic.twitter.com/z69i0OoCvd — Luis Carlos Leal A🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@LuisCarlosLealA) April 5, 2024

“Expresamente se le dio copia de acto administrativo y con firma de los cuatro delegados”, afirmó Escandón.

Leal había aseverado al respecto: "En estos momentos la Procuraduría General de la Nación adelanta una visita en las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Salud después de la medida adoptada contra la EPS Sanitas y la Nueva EPS de la intervención forzosa administrativa para administrar por parte de esta Superintendencia”.

Así mismo, dijo en el polémico video publicado a las 7:30 de la noche que "en esta visita no ha llegado un delegado, sino al menos cuatro delegados con la Procuraduría con todos sus equipos y adelantando una serie de solicitudes sobre documentos que, por horario laboral, a esta hora ya no es posible poderles entregar de manera expedita”.

El superintendente añadió en sus redes: “Además de esto, han generado una serie de preguntas capciosas, todas encaminadas, aparentemente solo por la preocupación de Sanitas y dejando casi que en un segundo plano la intervención de la Nueva EPS, que duplica a esta EPS”.

Y concluyó el funcionario: "La Superintendencia Nacional de Salud está dispuesta y presta a colaborar con cualquier ente de control que nos vigile para garantizar la transparencia de nuestros actos, pero es también importante decir que ni siquiera he sido notificado de cuál es el objetivo de esta visita, porque no hay un auto que me haya sido notificado donde me digan si es de un carácter preventivo o disciplinario”.

