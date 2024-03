Petro dice que la Mojana es el ejemplo del “mal ordenamiento territorial”

Parte de las palabras que emitió en su discurso, estuvieron dirigidas al tema del ordenamiento territorial. Insistió, a propósito de la iniciativa de una Asamblea Nacional Constituyente, que actualmente Colombia se rige de un ordenamiento territorial planteado desde 1886, lo que ya quedó atrás por las nuevas realidades de las diferentes regiones del país.

"Ese ordenamiento que tenemos es el de la Constitución de 1886, porque en la del 91 se dijo que se haría una Ley de Ordenamiento Territorial ¿se ha hecho? Era una tarea imposible. La base política de todo el poder electoral de Colombia sale del ordenamiento territorial de 1886. Eso es un problema mayúsculo en Colombia. No es cualquiera. No nos ordenamos bien. Esas fronteras ya no responden a las realidades de hoy", dijo sobre el tema el jefe de Estado.

Agregó que la región de la Mojana es una demostración de este mal ordenamiento territorial. "Aquí (San Marcos) yo estoy más cerca de Córdoba que de Sincelejo. Aquí, si quisieras construir la ruta del arroz, me tengo que acercar a Ayapel y a Magangué. Aquí, si yo tengo que resolver el problema del agua, tengo que ver qué pasa en el noreste antioqueño. Y tendría que ver qué pasa con el río San Jorge, que viene de Córdoba. Tengo que ver qué pasa con el río Cauca, que viene de mucho más lejos. El ordenamiento territorial, aquí, no lo determina Sincelejo, casi que no tiene nada que ver. Tengo que tener aquí al menos una provincia de la Mojana, para resolver entre todos los habitantes de la Mojana los problemas de todos los días".

La región de la Monaja está conformada por al menos 13 municipios, de los departamentos de Sucre, Bolívar, Córdoba y Antioquia.